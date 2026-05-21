Il cane fa la pipì vicino all' auto | 80enne aggredito e spinto contro una vetrina da un giovane operaio

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di ottant’anni è stato aggredito e spinto contro una vetrina da un giovane operaio dopo che il cane dell’anziano aveva urinato vicino a un’auto. L’incidente è avvenuto nel corso del giorno e ha coinvolto diversi passanti, con le telecamere di sicurezza che hanno ripreso i momenti dell’aggressione. La vicenda si è svolta in un’area pubblica, senza che siano state ancora rese note le ragioni specifiche che hanno scatenato il gesto violento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un'aggressione improvvisa, nata per motivi banali e consumatasi in pieno giorno sotto gli occhi delle telecamere di sicurezza. Un uomo di circa 80 anni è finito al pronto soccorso nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì, dopo essere stato aggredito verbalmente e poi spintonato a terra da un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubShe Died After Trusting the Wrong Daughter!

Video ?Multi Sub?She Died After Trusting the Wrong Daughter!

Sullo stesso argomento

Scende dall’auto per far fare la pipì al cane, Lucia travolta e uccisa sul colpo. Il conducente indagato per omicidio stradaleLisciano Niccone (Perugia), 18 marzo 2026 – Una strada buia di montagna, lei che scende per far fare la pipì al cane, un’auto la travolge in pieno e...

Passeggiate con il cane a Viterbo, obbligatoria la bottiglia d'acqua contro la pipì: multe fino a 300 euroIn prima commissione la discussione per tutelare l'igiene pubblica: sanzioni salate per chi non raccoglie o lava lo sporco lasciato dagli animali...

Un anno e fa ancora la pipì sul pavimento di casa.Salve. Abbiamo da un anno in famiglia un barboncino. Nonostante sia portato regolarmente a passeggio, e nonostante abbia sempre a disposizione una ... corriere.it

Il cane fa pipì davanti al nightclub, buttafuori prende a calci e pugni il padroneLo scorso venerdì notte, il padrone di un cane è stato preso a calci e pugni dal buttafuori di un locale torinese, dopo che l’animale aveva fatto i suoi bisogni davanti all’insegna. Il proprietario ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web