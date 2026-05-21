Il cane fa la pipì vicino all' auto | 80enne aggredito e spinto contro una vetrina da un giovane operaio
Un uomo di ottant’anni è stato aggredito e spinto contro una vetrina da un giovane operaio dopo che il cane dell’anziano aveva urinato vicino a un’auto. L’incidente è avvenuto nel corso del giorno e ha coinvolto diversi passanti, con le telecamere di sicurezza che hanno ripreso i momenti dell’aggressione. La vicenda si è svolta in un’area pubblica, senza che siano state ancora rese note le ragioni specifiche che hanno scatenato il gesto violento.
Un'aggressione improvvisa, nata per motivi banali e consumatasi in pieno giorno sotto gli occhi delle telecamere di sicurezza. Un uomo di circa 80 anni è finito al pronto soccorso nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì, dopo essere stato aggredito verbalmente e poi spintonato a terra da un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Multi SubShe Died After Trusting the Wrong Daughter!
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