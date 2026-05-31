Prof aggredito aperta un’inchiesta per istigazione Video inquietanti chat e post sui social | la caccia ai complici nel telefono del 12enne

La procura per i minori di Palermo ha aperto un’indagine contro ignoti per istigazione, dopo che un 12enne ha tentato di accoltellare un insegnante in una scuola media di San Vito Lo Capo. Sul telefono del ragazzo sono stati trovati video inquietanti, conversazioni e post sui social. Sono in corso verifiche per individuare eventuali complici.

La procura per i minori di Palermo ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti per istigazione in relazione al caso del 12enne che nei giorni scorsi ha tentato di accoltellare un professore nella scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Poche ore prima dell’aggressione, il 12enne aveva pubblicato su TikTok un messaggio dai toni inquietanti. «Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore», si leggeva. Sotto il post sarebbero comparsi centinaia di commenti, alcuni dei quali lascerebbero intendere che diversi utenti avessero compreso il significato di quelle parole. Tra i messaggi comparsi online anche frasi come «ci hai provato» e «buona fortuna». 🔗 Leggi su Open.online

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Docenti aggrediti dagli studenti: social, minacce e sicurezza a scuola

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