Un insegnante è stato aggredito da studenti in un parco di Parma. Il dibattito tra docenti ed educatori si concentra sulla scelta di non denunciare l’incidente, con alcuni sostenendo che non esistono soluzioni uniche e che spesso è sufficiente un richiamo diretto. Si evidenzia che dietro l’aggressione ci sono fattori più complessi, e che la cronaca non basta a spiegare quanto accaduto nei giorni scorsi.

“Dietro quell’aggressione a Parma c’è altro. Non basta la cronaca per comprendere quanto è accaduto nei giorni scorsi nel parco dedicato a Falcone e Borsellino”. È il parere comune di insegnanti e pedagogisti che in queste ore stanno riflettendo sulla violenza compiuta da alcuni giovani contro due docenti nei pressi della scuola “Leonardo da Vinci”. Dopo l’annuncio che i due professori non hanno denunciato i ragazzi perché – secondo uno di loro - “si sarebbe trattato di un confronto degenerato in lite fra due insegnanti e alcuni ragazzi” si è scatenato un dibattito. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha preso una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prof aggrediti da studenti a Parma: giusto non denunciare? Il dibattito tra docenti ed educatori: “Non ci sono ricette, ma basta tiro all’adolescente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ancora docenti aggrediti, a Pordenone rissa tra studenti, un prof li separa, un ragazzo gli dà un pugno e lo manda in pronto soccorsoDurante la ricreazione in una scuola di Pordenone, è scoppiata una rissa tra studenti nel cortile.

Docenti aggrediti a Parma, indagati i tre ragazzi. Uno denuncia i prof, spunta un nuovo filmato: «Sono i momenti precedenti» – Il videoTre minorenni sono stati indagati per aver aggredito docenti in un parco vicino a un istituto tecnico a Parma.

Temi più discussi: Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così; Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia; Il prof aggredito a Parma: Non denuncio, è stato educativo; Docenti aggrediti a Parma, tre studenti sospesi per 30 giorni.

Parma, il caso dei prof aggrediti vicino alla scuola: indagati i tre studenti sospesi x.com

Parma, il caso dei prof aggrediti vicino alla scuola: indagati i tre studenti sospesiInchiesta per violenza e minacce. C’è un nuovo video, esposto contro i docenti. Fatti avvenuti vicino all’istituto ai danni di personale scolastico: indagine aperta d’ufficio ... corriere.it

Professori aggrediti da una gang di studenti, uno di loro preso a bastonate: Ti faccio saltare la testaL'agguato al parco ripreso in video: un professore a terra, l'altro ferito per difenderlo. Crosetto: Non si può che essere duri. Indaga la procura, cosa rischiano i ragazzi coinvolti ... today.it