Ancora docenti aggrediti a Pordenone rissa tra studenti un prof li separa un ragazzo gli dà un pugno e lo manda in pronto soccorso

Durante la ricreazione in una scuola di Pordenone, è scoppiata una rissa tra studenti nel cortile. Un docente ha cercato di separarli, ma uno dei ragazzi gli ha dato un pugno, provocandogli una ferita che ha richiesto il ricovero in pronto soccorso. Non sono stati segnalati altri incidenti o feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta identificando i coinvolti.

La campanella della ricreazione non aveva ancora smesso di suonare quando nel cortile della scuola è scoppiata la rissa. Due giovanissimi, frequentano le medie, si stavano colpendo con calci e pugni. Un insegnante si è precipitato a dividerli. All’arrivo del professore, uno dei due studenti è scappato. L’altro ha continuato a divincolarsi e alla fine ha sferrato un forte pugno sul collo del docente. Questo sarebbe accaduto venerdì scorso a Pordenone in una scuola media, così come riporta Il Gazzettino. Dopo il colpo ha accusato malesseri ed è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso. La diagnosi parla di lesioni al collo. Nonostante la norma preveda la denuncia – gli insegnanti sono pubblici ufficiali – il docente ha deciso di non sporgere querela. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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