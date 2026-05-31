Prodi scala l’Amiata in bici | Più facile che fare politica

Da quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha scalato in bicicletta il monte Amiata, tra Grosseto e Siena. La salita è stata percorsa ieri e ha attirato l’attenzione di molti passanti. La domanda che si sono posti è se si tratti di un noto politico. La salita si trova lungo una strada che si inerpica fino alla vetta del monte. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle sue intenzioni o identità.

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"Ma sarà lui?". Se lo sono chiesti in molti ieri, lungo la strada che si inerpica fino al monte Amiata, tra Grosseto e Siena. Perché quel signore arrivato fino in vetta in bici, in effetti, era proprio Romano Prodi. L’ex premier è partito di buon mattino per salire fino in cima, come ai vecchi tempi. Solo che ora ha 86 anni. Professore, ma chi gliel’ha fatto fare? "Ma glielo giuro, sono andato adagio". Sono 1732 metri di altitudine, quanto ci ha messo? "Solo due ore. L’ultima volta ci avevo messo meno". L’ultima volta a quando risale? "Quattordici anni fa". Appunto. Di nuovo: chi gliel’ha fatto fare? "(ride, ndr). Scherza? È stata la più grande soddisfazione di questi ultimi anni" Sotto questo sole, cantava Baccini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Prodi scala l’Amiata in bici: "Più facile che fare politica"
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