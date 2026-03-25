Romano Prodi ha commentato il risultato del referendum, definendolo una sconfitta evidente basata sui numeri ufficiali. Nel frattempo, ha espresso una previsione sul governo attuale, affermando che si consumerà da solo e che batterlo alle prossime elezioni del 2027 sarà più semplice. Questi commenti sono stati fatti in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulla situazione politica.

Romano Prodi commenta la sconfitta del governo Meloni al referendum. Intervistato, parla di una sconfitta “pesante e certificata dai numeri” perché i risultati dei referendum sono da tradurre in numeri, ovvero uno scarto di 2 milioni di voti. Secondo Prodi, il problema del governo Meloni al momento è anche relativo al suo appiattimento su Donald Trump, perché “la guerra fa paura” a tutti. Guardando al 2027, spiega che il governo è in difficoltà e andrà “consumandosi da solo da qui al voto”. Una sconfitta certificata dai numeri Romano Prodi commenta i risultati del referendum e parla di “sconfitta del governo” come pesante, ma soprattutto certificata dai numeri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Previsione di Prodi sul Governo Meloni e le elezioni 2027, "si consumerà da solo, batterlo sarà più facile"

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