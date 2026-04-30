Più facile pagare per entrare nella Ztl dal 4 maggio si potrà fare con l' app Telepass
Dal 4 maggio sarà possibile entrare nella Ztl pagando tramite l’app Telepass. Questa novità permette di utilizzare l’app per il pagamento senza bisogno di soste o di passaggi manuali. La modifica riguarda esclusivamente l’accesso alla zona a traffico limitato, con l’obiettivo di semplificare le procedure per gli utenti. La novità si applica a tutti coloro che usano l’app Telepass per i pagamenti di questa area.
A partire dal 4 maggio sarà possibile accedere alla Ztl, pagando automaticamente tramite l'app Telepass. Grazie alla partnership Amat-Telepass, infatti, il servizio già attivo in altre città italiane, si estende al capoluogo siciliano, consentendo l'accesso digitale via app. Ambulanze multate.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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