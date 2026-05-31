A Pienza, nel cuore della Val d’Orcia, è stato avviato il primo esperimento di urbanistica umanistico-rinascimentale, con un percorso che attraversa il paesaggio e include opere artistiche integrate nel contesto naturale. Il percorso si snoda lungo un sentiero che propone diverse tappe, tra cui soste dedicate a degustazioni gastronomiche. La città si presenta come un esempio di pianificazione urbana che combina arte, natura e enogastronomia in un’esperienza integrata.

A Pienza, nel cuore della Val D’Orcia, in Toscana, c’è una via per ogni sorte. C’è quella della Fortuna, la più corta e la più nascosta; la via dell’Amore, per avventurieri; la via del Bacio, all’italiana; e la via Buia, in nome di quell’antica tradizione toscana della selva oscura che tocca attraversare per riveder le stelle. Rinascimentale, sarà pure, ma di grande attualità. E come Pio II, nato Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, pontefice dal 1458 al 1464 e fondatore della città, anche il personaggio di Jay Kelly interpretato da George Clooney nell’omonimo film del 2025 diretto da Noah Baumbach (su Netflix) sceglie Pienza come set ideale per lenire la sua crisi personale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Primo esperimento di urbanistica umanistico-rinascimentale, la città si ammira lungo un sentiero scandito da opere inserite nel paesaggio . Con gustose tappe gourmet

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La vera faccia del Rinascimento: la crisi dietro i capolavori - Elena Bianchini - Roberta Iotti

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