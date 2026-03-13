Urbanistica e architettura | la città studia e si interroga

Alle ore 17 nella sala degli Incisori del Collegio Raffaello si svolgerà il quarto incontro del ciclo “Urbino: Urbanistica e Architettura”. L’evento è organizzato dai gruppi politici Urbino Rinasce, Movimento 5 Stelle, Sinistra per Urbino, Alleanza Verdi Sinistra e Partito Socialista Italiano. La riunione coinvolge cittadini e professionisti interessati a discutere dei temi legati allo sviluppo urbano e alle scelte architettoniche della città.

Oggi alle ore 17 nella sala degli Incisori del Collegio Raffaello si terrà il quarto incontro del ciclo " Urbino: Urbanistica e Architettura ", promosso dai gruppi politici Urbino Rinasce, Movimento 5 Stelle, Sinistra per Urbino, Alleanza Verdi Sinistra e Partito Socialista Italiano. Anche in questo caso i relatori, coordinati da Liviana Gambini, porteranno il loro contributo ad un pensiero che accompagni da sinistra la città di Urbino e la sua Amministrazione nella elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, nella convinzione che l'importanza del lavoro da svolgere meriti la più ampia partecipazione e il più serio approfondimento possibile.