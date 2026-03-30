Sette giovani ricercatrici, provenienti da ambiti umanistici e scientifici, hanno condiviso le loro attività e aspirazioni. Tra le tematiche affrontate ci sono lo screening precoce della disgrafia, l’utilizzo di droni per analizzare il paesaggio antico e l’interesse per il cosiddetto “Terzo Polo”. Queste ricercatrici sono tutte molto tecnologiche, molte di loro utilizzano l'intelligenza artificiale, e mostrano un forte impegno verso valori etici e la sostenibilità.

A bbiamo chiesto a sette giovani ricercatrici, di ambito umanistico e scientifico, di che cosa si occupano, gli obiettivi, i sogni. Abbiamo scoperto che non solo sono iper tecnologiche (quasi tutte usano l’AI) ma che hanno forti valori etici e credono nella sostenibilità. Antartide, scienza e clima: il CNR celebra 40 anni di ricerca italiana X «La mia passione per i vetri antichi». Roberta Zanini 33 anni, è ricercatrice post-doc presso il Center for Cultural Heritage Technology – CCHT – dell’ Istituto Italiano di Tecnologia con sede a Roncade (Tv) «Studio i vetri antichi attraverso analisi chimico-fisiche per riuscire a datarli, verificarne la composizione e il livello di corrosione, in modo da capire come si sono trasformati nel tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo screening precoce della disgrafia, l’analisi del paesaggio antico con i droni, il “Terzo Polo”. Abbiamo chiesto a sette giovani ricercatrici di ambito umanistico e scientifico, di che cosa si occupano, gli obiettivi, i sogni. Abbiamo scoperto che non solo sono iper tecnologiche (quasi tutte usano l’AI) ma che hanno forti valori etici e credono nella sostenibilità

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