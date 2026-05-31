primavera 2 albinoleffe da urlo storica promozione tris nella finalissima contro il modena

Notizia in breve

L'AlbinoLeffe ha battuto il Modena 3-2 nella finale di Primavera 2, ottenendo così la promozione in Primavera 1. La partita si è svolta sul campo del Modena e ha concluso la stagione con una vittoria decisiva. La squadra ha conquistato un risultato che permette di riscrivere la propria storia nel campionato giovanile.