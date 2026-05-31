PRIMAVERA 2 AlbinoLeffe da urlo Storica promozione Tris nella finalissima contro il Modena
L'AlbinoLeffe ha battuto il Modena 3-2 nella finale di Primavera 2, ottenendo così la promozione in Primavera 1. La partita si è svolta sul campo del Modena e ha concluso la stagione con una vittoria decisiva. La squadra ha conquistato un risultato che permette di riscrivere la propria storia nel campionato giovanile.
SAVIGNANO SUL PANARO L’AlbinoLeffe di Maffioletti (nella foto) riscrive la storia, vince 3-2 sul campo del Modena e guadagna la promozione in Primavera 1. Quarta in regular season, ha conquistato i playoff vincendo sempre in trasferta, prima a Pescara (6-7 ai rigori), poi a Lecco (1-5) e infine sul campo del Modena, dopo una finalissima da brividi decisa al novantesimo. Seriani subito avanti con Gamba, ma Lo Conte pareggia poco dopo. Bergamaschi decisamente tonici: sfera con il contagiri di Gamba dalla destra ad assistere l’inserimento di Stingaciu, che sul secondo palo sigla la rete del 1-2. Ripresa con il Modena avanti a testa bassa che trova il pari al 13’: conclusione dalla distanza respinta corta da Carrara, Lo Conte sul filo del fuorigioco insacca da pochi passi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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