L’AlbinoLeffe ha raggiunto la finale playoff contro il Modena, con calcio d’inizio previsto per sabato alle 15 al campo di Savignano. La squadra ha conquistato il passaggio alla partita decisiva grazie alla terza posizione in classifica, che le permette di giocare in casa contro l’altra finalista. La finale rappresenta un passo importante verso la promozione in Primavera 1.

Il sogno continua. L’ AlbinoLeffe centra una storica finale playoff con vista sulla Primavera 1. Calcio d’inizio sabato alle 15 al Leo Vicini di Savignano, in casa dell’altra finalista Modena, in virtù della miglior classifica (terzo posto). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, supplementari e rigori. La Celeste, quarta in campionato, ha eliminato prima il Pescara (7-6 ai rigore), poi il Lecco (5-1 al Rigamonti Ceppi). "Un traguardo che è frutto del lavoro di questa stagione, ma anche di tutto il percorso passato" ha detto il tecnico Massimiliano Maffioletti. "Tanti di questi ragazzi hanno iniziato a giocare insieme fin da piccolissimi, elemento che ha favorito il formarsi di un gruppo veramente sano". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PRIMAVERA 2. AlbinoLeffe, sogno a un passo: finale col Modena: "Traguardo che premia il grande lavoro del club»

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Primavera, sogno finito: l'Albinoleffe serve un altro pokerissimo. Oggi parte la final four

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