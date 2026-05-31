Un team medico ha eseguito con successo la sostituzione della valvola tricuspide attraverso un accesso via giugulare in un paziente. La procedura ha superato le difficoltà legate all’approccio anatomico, consentendo di evitare interventi più invasivi. La patologia coinvolge la valvola del cuore e viene chiamata “malattia della valvola dimenticata” per la scarsa attenzione clinica che ha ricevuto nel tempo. La tecnica è stata applicata presso il Monaldi.

? Domande chiave Come hanno superato l'ostacolo anatomico della paziente con la via giugulare?. Perché questa patologia viene definita la malattia della valvola dimenticata?. Chi ha coordinato l'équipe medica per questo primato europeo?. Quali sono i vantaggi reali per i pazienti troppo fragili per la chirurgia?.? In Breve L'intervento è il settimo di questo tipo eseguito in tutta Europa.. L'équipe include i medici Bianchi, Ciccarelli, Tartaglione, Salerno, Malvezzi e l'infermiera Palladino.. La tecnica via giugulare offre alternative ai pazienti con anatomia femorale non idonea.. Il successo clinico riduce la pressione sulle rianimazioni e sulla chirurgia tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primato al Monaldi: valvola tricuspide sostituita via giugulare

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