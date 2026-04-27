Nuovo ponte pronto al transito | sostituita la vecchia struttura degradata

È stato completato e aperto al traffico il nuovo ponte di via Pelosa, situato all’incrocio tra via Pelosa e via Imperiale. La struttura, che attraversa lo scolo Peloso e lo scolo Madonna Boschi, si trova al confine tra i territori dei Comuni di Ferrara e Poggio Renatico. La nuova opera sostituisce la precedente struttura, ormai degradata, e sarà percorribile a partire da martedì 28.

Apre il nuovo ponte di via Pelosa. La struttura, attraversabile da martedì 28, è situata all'intersezione tra via Pelosa e via Imperiale, in attraversamento allo scolo Peloso e allo scolo Madonna Boschi, sul confine tra i territori dei Comuni di Ferrara e di Poggio Renatico.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nuovo ospedale di Acquapendente, Terrosi: "Nella vecchia struttura alloggi per i medici"La sindaca Alessandra Terrosi interviene dopo l'annuncio del bando per la progettazione: "Confidiamo che possa vedere la luce in tempi ragionevoli,... “Allo Scolmatore serve un nuovo ponte mobile”. Giani al cantiere della struttura crollata a CalambroneLivorno, 30 marzo 2026 – Un pezzo di superstrada, la parte mobile del Ponte dei Navicelli, che collega il terminal della Darsena Toscana alla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crollo sulla Sp329 a Monteverdi Marittimo: Il nuovo ponte sarà pronto entro la fine di giugno; Ravina, procede il cantiere del nuovo ponte. Sarà pronto a Natale; Paderno D’Adda si mobilita: No al nuovo ponte accanto al San Michele. È scontro sulla viabilità; Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico, smog e rumore ad ogni ora. Ravina, procede il cantiere del nuovo ponte. Sarà pronto a NataleLavori come da cronoprogramma dicono gli addetti. Al termine la viabilità da e per Trento sarà in parte modificata ... rainews.it Taranto, 25 milioni di euro per il nuovo ponte girevole: il progettoSettant’anni dopo, il ponte girevole di Taranto si prepara a lasciare spazio al suo erede. Un passaggio tra memoria e innovazione. L’idea iniziale era di una semplice ... quotidianodipuglia.it Dalla bellezza senza tempo di Villa San Michele nasce un nuovo ponte internazionale dedicato alla scienza. Quaranta ricercatori italiani e svedesi si sono incontrati ad Anacapri per il primo simposio ufficiale di Sinapse – Swedish-Italian Network for Advanced - facebook.com facebook