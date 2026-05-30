All'ospedale Monaldi valvola cardiaca sostituita passando dalla giugulare | primo intervento in Italia

Notizia in breve

In Italia è stato eseguito per la prima volta un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca attraverso un accesso dalla vena giugulare. L'operazione è stata condotta su una paziente dall'equipe di Cardiologia interventistica dell'ospedale Monaldi di Napoli. L'intervento rappresenta un record nazionale e si è concluso con successo senza complicazioni. La procedura ha permesso di evitare incisioni toraciche tradizionali, riducendo i tempi di recupero.