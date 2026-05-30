All'ospedale Monaldi valvola cardiaca sostituita passando dalla giugulare | primo intervento in Italia
In Italia è stato eseguito per la prima volta un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca attraverso un accesso dalla vena giugulare. L'operazione è stata condotta su una paziente dall'equipe di Cardiologia interventistica dell'ospedale Monaldi di Napoli. L'intervento rappresenta un record nazionale e si è concluso con successo senza complicazioni. La procedura ha permesso di evitare incisioni toraciche tradizionali, riducendo i tempi di recupero.
L'operazione, senza precedenti in Italia, è stata eseguita su una paziente dall'equipe di Cardiologia interventistica dell'ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le Tipologie di Valvole Cardiache (On-X, St. Judge, Carbomedics, ecc)
Notizie e thread social correlati
“Mi sono entrati anche dalla giugulare. Sento la frequenza cardiaca lineare, non ero più abituato”: il racconto di Cipollini dopo il nuovo interventoUn ciclista ha condiviso sui social un messaggio in cui spiega di aver subito un intervento chirurgico dopo un incidente.
Mario Cipollini operato, il video dall'ospedale: "Mi sono entrati anche dalla giugulare"L'ex ciclista Mario Cipollini è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore.
All’ospedale Monaldi valvola cardiaca sostituita passando dalla giugulare: primo intervento in ItaliaL'operazione, senza precedenti in Italia, è stata eseguita su una paziente dall'equipe di Cardiologia interventistica dell'ospedale Monaldi di Napoli ... fanpage.it
A Napoli intervento innovativo su grave insufficienza della valvola tricuspideMaria, nome di fantasia a tutela della privacy, conviveva da tempo con una grave insufficienza della valvola tricuspide, una malattia del cuore che può provocare affaticamento importante, difficoltà r ... ansa.it