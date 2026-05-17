Napoli addio Conte non scontato | De Laurentiis proverà a convincere il tecnico a restare

A Napoli, la possibilità che Antonio Conte lasci il club non è ancora definitiva, nonostante le numerose vmenti circolate nelle ultime settimane. Il presidente della squadra sta valutando diverse opzioni e potrebbe tentare di convincere l’allenatore a rimanere, anche se non ci sono ancora decisioni ufficiali prese. La situazione resta aperta e dipende da incontri e valutazioni interne. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

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Nonostante le tante voci delle ultime settimane, l’addio di Antonio Conte al Napoli non sarebbe ancora così scontato. Le dichiarazioni dopo la sfida con il Pisa e la conquista aritmetica della Champions League avevano lasciato immaginare una separazione ormai inevitabile, ma nelle ultime ore potrebbero emergere segnali differenti. La volontà di Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti quella di convincere il tecnico salentino a restare almeno per un’altra stagione. Il presidente azzurro considera Conte l’uomo ideale per guidare il club nell’anno del centenario del Napoli, una ricorrenza che la società vorrebbe celebrare con un progetto ambizioso e competitivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONTE INTERVISTA POST NAPOLI COMO:SCUDETTO BASTA CON QUESTE DOMANDE RIDICOLE... Sullo stesso argomento Alvino: «Conte e De Laurentiis coppia ambiziosa, il Napoli vuole restare al vertice»Alvino: «Conte e De Laurentiis coppia ambiziosa, il Napoli vuole restare al vertice»"> Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis continua... Napoli, un gradito ritorno per convincere Conte a restare?Il mercato di giugno si avvicina e in casa SSC Napoli iniziano a circolare le prime, intriganti indiscrezioni. CONTE - L'ex vice Toma: Napoli? Non conosco il suo lavoro attuale, ma ci sono stati troppi infortuni, pesante l'addio di Tiberio Ancora ift.tt/e0fIWg5 x.com Conte, parole d’addio al Napoli: il destino deciso un mese fa e le tracce di mercatoRaggiunta la Champions League, il tecnico leccese fa capire che la sua storia sotto il Vesuvio è finita. A meno che De Laurentiis non abbia in tasca un jolly da ... panorama.it Napoli, da Conte parole di addio? De Laurentiis sa tutto da un mese, gli sarò sempre grato. Poi la bordata sui tanti infortuniIl tecnico azzurro Conte sarcastico sugli infortuni che molti addebitano alla sua preparazione atletica, il ringraziamento alla squadra, i dubbi sul futuro ... sport.virgilio.it