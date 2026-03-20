Il Napoli si avvicina alla fine della stagione con un gruppo al completo, mentre il tecnico ha sottolineato l'importanza di De Bruyne nel reparto offensivo. Manna ha confermato che Conte ha avuto un ruolo determinante nelle scelte della squadra, e McTominay ha espresso chiaramente la volontà di rimanere nel club. La squadra si concentra sulle ultime partite con la rosa al massimo delle potenzialità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara al finale di stagione con rinnovato ottimismo e con il ritorno dei suoi uomini migliori. Come emerge dalle dichiarazioni rilasciate a DAZN dal direttore sportivo Giovanni Manna, il club azzurro punta forte sul contributo dei big per centrare gli obiettivi. Giovanni Manna, intervenuto a DAZN, ha fatto il punto sulle condizioni di De Bruyne e sul momento della squadra. Giovanni Manna a DAZN ha sottolineato come il belga sia pronto a dare il suo contributo. «De Bruyne arriva da un periodo di lungodegenza», ha spiegato Giovanni Manna a DAZN, evidenziando come il recupero sia stato graduale ma positivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Manna: «De Bruyne ci darà una mano. Conte decisivo, McTominay vuole restare»

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