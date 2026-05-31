Ancora una domenica dedicata alle finali regionali in Prima e Seconda categoria, con due formazioni lucchesi ancora in lizza: Atletico Lucca e Molazzana. Sono queste le uniche due formazioni del nostro calcio dilettanti, ad essere ancora in gara per il salto di categoria. Rossoneri e amaranto stanno, infatti, giocando le finali regionali, rispettivamente di "Prima" e "Seconda", con impegni dal differente spessore tecnico, ma di uguale importanza, visto che entrambe hanno le caratteristiche giuste per compiere l’impresa. In Prima categoria l’Atletico di Jacopo Fanucchi, dopo aver fatto fuori in maniera netta lo Scarlino e superato il primo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria - Play-off regionali: oggi nuova sfida secca alle ore 16. L’Atletico Lucca ci riprova contro l’Audace

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Torrenovese - Furci 5-6 dcr [Prima Categoria 2025/26 - Playoff Regionali - Finale C-D]

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Prima categoria - Play off regionali. Atletico Lucca passa: affronterà l’AudaceScarlino 1 Atletico Lucca 3 SCARLINO: Bigoni, Politi, Bracciali (38’ st Bianchi), Fabbri (17’ st Zaccariello), Badji, Marretti, Ciurli (26’ st ... msn.com

Prima categoria: fiorentini in semifinale. Di Biasi fa sognare l’Audace Galluzzo. Castelnuovese ko, ora l’Atletico LuccaAUDACE GALLUZZO 1 CASTELNUOVESE 0 AUDACE GALLUZZO: Volpi, Ammannati, Burgnich, Bargioni, Chiavacci, Verdi, Vecchi (64’ Di Biasi), Santucci, Varone (80’ Di ... msn.com