Prima categoria - Play-off regionali | oggi nuova sfida secca alle ore 16 L’Atletico Lucca ci riprova contro l’Audace
Oggi alle 16 si gioca una nuova sfida secca tra Atletico Lucca e Audace nei play-off regionali di Prima categoria. La partita si svolge nel contesto delle finali regionali, con le due squadre lucchesi ancora in corsa. La giornata vede anche la partecipazione di Molazzana, impegnata in un'altra finale regionale. Le gare si disputano tutte domenica, concentrando l’attenzione su queste sfide decisive.
Ancora una domenica dedicata alle finali regionali in Prima e Seconda categoria, con due formazioni lucchesi ancora in lizza: Atletico Lucca e Molazzana. Sono queste le uniche due formazioni del nostro calcio dilettanti, ad essere ancora in gara per il salto di categoria. Rossoneri e amaranto stanno, infatti, giocando le finali regionali, rispettivamente di "Prima" e "Seconda", con impegni dal differente spessore tecnico, ma di uguale importanza, visto che entrambe hanno le caratteristiche giuste per compiere l’impresa. In Prima categoria l’Atletico di Jacopo Fanucchi, dopo aver fatto fuori in maniera netta lo Scarlino e superato il primo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Torrenovese - Furci 5-6 dcr [Prima Categoria 2025/26 - Playoff Regionali - Finale C-D]
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IL CONTO ALLA ROVESCIA È INIZIATO, IL MATCH SI AVVICINA Domenica 31 maggio, stadio Castellani di Montelupo, con inizio alle ore 16 si gioca Audace Galluzzo - Atletico Lucca, partita di SEMIFINALE regionale PLAY OFF di Prima Categoria tosca facebook
Prima categoria - Play off regionali. Atletico Lucca passa: affronterà l’AudaceScarlino 1 Atletico Lucca 3 SCARLINO: Bigoni, Politi, Bracciali (38’ st Bianchi), Fabbri (17’ st Zaccariello), Badji, Marretti, Ciurli (26’ st ... msn.com
Prima categoria: fiorentini in semifinale. Di Biasi fa sognare l’Audace Galluzzo. Castelnuovese ko, ora l’Atletico LuccaAUDACE GALLUZZO 1 CASTELNUOVESE 0 AUDACE GALLUZZO: Volpi, Ammannati, Burgnich, Bargioni, Chiavacci, Verdi, Vecchi (64’ Di Biasi), Santucci, Varone (80’ Di ... msn.com