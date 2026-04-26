In Prima categoria, nel girone "A", l’ Atletico Lucca è a sole due lunghezze dalla capolista Carrarese Giovani ma, mentre per la compagine apuana c’è il facile confronto interno con il Migliarino già retrocesso, i rossoneri sono attesi da una Folgor con l’acqua alla gola: un derby attesissimo e fondamentale per entrambe a Viale Europa a Marlia. Occhio poi al Capannori, in corsa per i play-off e di scena sul terreno del pericolante Romagnano. E, in zona retrocessione, il Pieve Fosciana riceve la Fivizzanese, il Piazza scende a Porcari contro l’Academy ed il Corsagna è costretto a disputare un inatteso scontro diretto con i pisani del Calci. Completa il quadro Montecarlo-Mulazzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Folgor-Atletico Lucca: derbissimo cruciale a Marlia. E il New Team a Gallicano per il secondo match-point

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