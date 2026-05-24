Playoff Impresa del Portorecanati Montegiorgio termina al tappeto

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Portorecanati ha vinto ai supplementari contro Montegiorgio, con Ripani, Tartabini, Mosca, Olivieri, Marziali, Calvagni (10’ pt Belleggia), Rapagnani, Marsili, Silla (29’ st Poggi), Santagata (43’ st Milozzi) e Rocchi in campo. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo i tempi supplementari. Montegiorgio è stato eliminato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2 A. PORTORECANATI 3 Dopo i supplementari: Ripani, Tartabini, Mosca, Olivieri, Marziali, Calvagni (10’ pts Belleggia), Rapagnani, Marsili, Silla (29’ st Poggi), Santagata (43’ st Milozzi), Rocchi. All: Cipolletta. ADRIATICA PORTORECANATI: Piangerelli, Angelici (36’ st Caruso), Camilletti, Donati, Gasparini (6’ pts Lorenzo Giri), Guercio, Leonardo Giri (43’ st Baldoni), Moretti, Agostinelli, Diallo (38’ st Postiglione), Morbidelli. All: Moriconi. Arbitro: Graziosi di Pesaro. Reti: 13’ Silla, 44’ Morbidelli, 2’ pts Poggi, 11’ sts Guercio, 20’ sts Camilletti. Note - Spettatori 150 circa. Ammoniti Camilletti, Mosca, Poggi, Gasparini. Termina con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

playoff impresa del portorecanati montegiorgio termina al tappeto
© Sport.quotidiano.net - Playoff. Impresa del Portorecanati. Montegiorgio termina al tappeto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Playoff di Prima categoria. Big match a Montegiorgio: "Portorecanati outsider»Nel torneo di Prima categoria, si svolge un importante incontro a Montegiorgio tra le squadre in corsa per la qualificazione ai playoff.

Termina la cavalcata della Miwa: ai Boars non riesce l’impresa nella bella al PalaCalafioreSi è conclusa con una sconfitta la serie dei playoff per la Miwa Energia Cestistica Benevento, che nella terza gara al PalaCalafiore non è riuscita a...

Temi più discussi: ADRIATICA PORTORECANATI. Nasce il convegno Creatività o innovazione?; Una partita incredibile: l’Adriatica Portorecanati in finale, Montegiorgio in lacrime; Use Empoli, il sogno semifinale ora è realtà; Playoff di Prima categoria Big match a Montegiorgio | Portorecanati outsider.

impresa del portorecanati playoff impresa del portorecanatiCASARANO SALERNITANA Playoff Serie C, impresa del Casarano. La Salernitana trema ma elimina la CasertanaTra i verdetti più importanti spicca l’impresa del Casarano, capace di ribaltare lo svantaggio e conquistare un risultato storico ... statoquotidiano.it

impresa del portorecanati playoff impresa del portorecanatiPlayoff di Prima categoria. Big match a Montegiorgio: Portorecanati outsiderL’allenatore degli arancioni. Moriconi sulla sfida:. Loro sono favoriti, ma se siamo. in giornata facciamo l’impresa. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web