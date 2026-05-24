Playoff Impresa del Portorecanati Montegiorgio termina al tappeto
Il Portorecanati ha vinto ai supplementari contro Montegiorgio, con Ripani, Tartabini, Mosca, Olivieri, Marziali, Calvagni (10’ pt Belleggia), Rapagnani, Marsili, Silla (29’ st Poggi), Santagata (43’ st Milozzi) e Rocchi in campo. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo i tempi supplementari. Montegiorgio è stato eliminato.
2 A. PORTORECANATI 3 Dopo i supplementari: Ripani, Tartabini, Mosca, Olivieri, Marziali, Calvagni (10’ pts Belleggia), Rapagnani, Marsili, Silla (29’ st Poggi), Santagata (43’ st Milozzi), Rocchi. All: Cipolletta. ADRIATICA PORTORECANATI: Piangerelli, Angelici (36’ st Caruso), Camilletti, Donati, Gasparini (6’ pts Lorenzo Giri), Guercio, Leonardo Giri (43’ st Baldoni), Moretti, Agostinelli, Diallo (38’ st Postiglione), Morbidelli. All: Moriconi. Arbitro: Graziosi di Pesaro. Reti: 13’ Silla, 44’ Morbidelli, 2’ pts Poggi, 11’ sts Guercio, 20’ sts Camilletti. Note - Spettatori 150 circa. Ammoniti Camilletti, Mosca, Poggi, Gasparini. Termina con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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