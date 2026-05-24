playoff impresa del portorecanati montegiorgio termina al tappeto

Notizia in breve

Il Portorecanati ha vinto ai supplementari contro Montegiorgio, con Ripani, Tartabini, Mosca, Olivieri, Marziali, Calvagni (10’ pt Belleggia), Rapagnani, Marsili, Silla (29’ st Poggi), Santagata (43’ st Milozzi) e Rocchi in campo. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo i tempi supplementari. Montegiorgio è stato eliminato.