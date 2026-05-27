Lo stadio di Pontassieve ospiterà domenica alle 17 la semifinale playoff di Prima Categoria tra Tegoleto e Monsummano. La partita deciderà quale squadra accederà alla finale per la promozione. Entrambe le squadre si sfidano in un match cruciale, senza possibilità di recupero. La semifinale si svolge in un impianto neutro e il risultato determinerà l'accesso alla finalissima.

Sarà lo stadio di Pontassieve a ospitare la semifinale dei playoff regionali di Prima Categoria tra il Tegoleto di Marco Bernacchia e il Monsummano, in programma domenica prossima con calcio di inizio alle ore 17. Chi vince sfiderà la vincente di Audace Galluzzo-Atletico Lucca nella finalissima che assegna un pass per il prossimo campionato di Promozione. Il Tegoleto è fermo praticamente dall’ultima giornata di campionato dove, arrivando terzo e avendo disputato la finale di Coppa Toscana poi vinta dell’Ideal Club Incisa, è approdato alla semifinale playoff regionale. In Eccellenza dopo l’allenatore Tognozzi alla Sansovino saluta anche il suo vice Alessio Morelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tegoleto si gioca la Promozione a Pontassieve

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