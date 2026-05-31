Prezzo dei carburanti benzina a 1.966 diesel a 2.048 La provincia più cara è Bolzano
Il prezzo della benzina si attesta a 1,966 euro al litro, mentre quello del diesel raggiunge 2,048 euro. Tra le province italiane, quella più costosa è Bolzano. Da ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui costi dei carburanti in tutte le regioni del Paese.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.966 per la benzina, 2.048 per il diesel, 0.819 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 31 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.963 Gasolio SELF 2.037 GPL SERVITO 0.804 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.966, diesel a 2.047. La provincia più cara è BolzanoIl prezzo della benzina è salito a 1,966 euro al litro, mentre il diesel a 2,047 euro.
Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.
Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno; Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti; Benzina: c’è margine per una riduzione dei prezzi, che però non arriva mai.
Tgs. . Cresce il prezzo della benzina mentre rimane stabile il costo del gasolio. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self service è 2 Euro e 47 cent per il gasolio e è 1, e 89 cent al litro per la benzina, per quest'ultima quindi un aumento di 15 centesimi. Se facebook
Carburanti, ecco l’aggiornamento dei prezzi medi regionali di oggi: • Benzina: €1,955 • Diesel: €2,023 • GPL: €0,803 Il diesel resta sopra quota 2 euro al litro, mentre i mercati continuano a guardare con attenzione alle tensioni internazionali. #Carburanti #V x.com
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Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel? tg24.sky.it