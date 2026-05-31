Prezzo dei carburanti benzina a 1.966 diesel a 2.048 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina si attesta a 1,966 euro al litro, mentre quello del diesel raggiunge 2,048 euro. Tra le province italiane, quella più costosa è Bolzano. Da ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui costi dei carburanti in tutte le regioni del Paese.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.966 per la benzina, 2.048 per il diesel, 0.819 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 31 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.963 Gasolio SELF 2.037 GPL SERVITO 0.804 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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