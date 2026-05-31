Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.966 per la benzina, 2.048 per il diesel, 0.819 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 31 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.963 Gasolio SELF 2.037 GPL SERVITO 0.804 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.966, diesel a 2.048. La provincia più cara è Bolzano

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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.966, diesel a 2.047. La provincia più cara è BolzanoIl prezzo della benzina è salito a 1,966 euro al litro, mentre il diesel a 2,047 euro.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno; Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti; Benzina: c’è margine per una riduzione dei prezzi, che però non arriva mai.

Carburanti, ecco l’aggiornamento dei prezzi medi regionali di oggi: • Benzina: €1,955 • Diesel: €2,023 • GPL: €0,803 Il diesel resta sopra quota 2 euro al litro, mentre i mercati continuano a guardare con attenzione alle tensioni internazionali. #Carburanti #V x.com

Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti reddit

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.966, diesel a 2.047. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.966 per la benzina, 2.047 per il diesel, 0.819 per il ... quifinanza.it

Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel? tg24.sky.it