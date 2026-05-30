Prezzo dei carburanti benzina a 1.966 diesel a 2.047 La provincia più cara è Bolzano

Il prezzo della benzina è salito a 1,966 euro al litro, mentre il diesel a 2,047 euro. La provincia più costosa è Bolzano. Ogni giorno alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.966 per la benzina, 2.047 per il diesel, 0.819 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.963 Gasolio SELF 2.037 GPL SERVITO 0.804 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.781, diesel a 2.146. La provincia più cara è BolzanoOggi, i prezzi dei carburanti in Italia segnano 1,781 euro per la benzina e 2,146 euro per il diesel.

Temi più discussi: Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno; Carburanti, aumenti record in 10 anni per prezzo gasolio e benzina; Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti; Prezzi dei carburanti: continua la discesa per benzina e diesel.

Carburanti, ecco l’aggiornamento dei prezzi medi regionali di oggi: • Benzina: €1,955 • Diesel: €2,023 • GPL: €0,803 Il diesel resta sopra quota 2 euro al litro, mentre i mercati continuano a guardare con attenzione alle tensioni internazionali. #Carburanti #V x.com

Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti reddit

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.971, diesel a 2.058. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.971 per la benzina, 2.058 per il diesel, 0.820 per il ... quifinanza.it

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