Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare in alcuni garage di via Risorgimento, a San Lazzaro. I predoni notturni erano già impegnati a forzare le serrature quando sono stati scoperti e fermati dalle forze dell'ordine. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle modalità dell’intervento o sull’identità dei fermati.

Stavano rubando in alcuni garage di via Risorgimento, a San Lazzaro, ma sono stati sorpresi dai carabinieri: due arresti. Erano quasi le 5 del mattino nella bella zona residenziale di San Lazzaro, nei pressi di via Kennedy. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di via Paolo Poggi, che stavano svolgendo un normale servizio di controllo del territorio, sono stati attirati da un individuo che, all’alba, sostava poco fuori da alcuni garage, immobile. Nel frattempo al numero unico di emergenza 112 un cittadino aveva segnalato un possibile furto in atto proprio nella stessa zona. Alla vista dei carabinieri, che si sono avvicinati all’uomo dopo essersi insospettiti, questo ha iniziato a urlare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presi sul fatto i predoni notturni dei garage

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