Rubano pacchi nel deposito dello spedizioniere presi sul fatto Lo facciamo da anni

A Bologna, un gruppo di persone è stato sorpreso mentre trafugava pacchi nel deposito di un’azienda di spedizioni. Le persone coinvolte dichiarano di aver commesso il furto da diversi anni, sottraendo merce in transito e rivendendola successivamente. Gli agenti hanno fermato alcuni sospetti sul luogo, trovando merce rubata e materiali utilizzati per il furto. La polizia sta proseguendo le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

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Bologna, 8 maggio 2026 – Da anni rubavano i pacchi e in transito nel deposito dell’azienda di trasporto per poi rivenderli. Da anni i destinatari, che avevano regolarmente pagato, attendevano invano la consegna di pacchi anche molto costosi. E’ stata proprio l’azienda a denunciare furti di ingente valore e sono così iniziate le indagini dei carabinieri con appostamenti proprio vicino al deposito in zona Roveri nel tentativo di individuare movimenti sospetti degli addetti ai lavori, non solo dipendenti diretti, ma anche lavoratori di ditte appaltatrici che effettuano le consegne. E la rete tesa ha dato i suoi frutti: sono stati sorpresi due uomini, di 47 e 55 anni entrambi moldavi e incensurati, per furto aggravato in concorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano pacchi nel deposito dello spedizioniere, presi sul fatto. “Lo facciamo da anni” Notizie correlate Da Assisi 37 pacchi alimentari per i bambini dello ZimbabweASSISI – Un aiuto a chi vive in condizioni difficili, favorendo l’istruzione per dare speranza e futuro ai più giovani. Leggi anche: Non solo pane e focaccia: lo strano viavai nel panificio porta un deposito di droga da 17 kg