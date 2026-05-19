Confezionavano e spacciavano in un garage in via Fontanelle due giovani colti sul fatto e arrestati

Nella zona di via Fontanelle a Pescara, i carabinieri hanno scoperto un’attività di spaccio di droga all’interno di un garage. Durante il blitz, sono stati arrestati due giovani coinvolti nel traffico. L’operazione ha portato anche al sequestro di una notevole quantità di cocaina. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver individuato il luogo in cui i sospettati confezionavano e distribuivano sostanze illegali.

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