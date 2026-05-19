Confezionavano e spacciavano in un garage in via Fontanelle due giovani colti sul fatto e arrestati
Nella zona di via Fontanelle a Pescara, i carabinieri hanno scoperto un’attività di spaccio di droga all’interno di un garage. Durante il blitz, sono stati arrestati due giovani coinvolti nel traffico. L’operazione ha portato anche al sequestro di una notevole quantità di cocaina. Le forze dell’ordine hanno agito dopo aver individuato il luogo in cui i sospettati confezionavano e distribuivano sostanze illegali.
Operazione dei carabinieri in via Fontanelle a Pescara con due arresti e un ingente sequestro di droga, cocaina in particolare.Nel primo pomeriggio di lunedì 18 maggio, un’operazione mirata dei militari della sezione operativa del Nor ha portato all’arresto in flagranza di due uomini — un 24enne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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