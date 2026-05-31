Presenza di enterococchi Eurospin ritira il prodotto usatissimo | massima attenzione
Eurospin ha ritirato un prodotto molto diffuso dopo che il Ministero della Salute ha segnalato la presenza di enterococchi. La non conformità microbiologica riguarda un alimento usato frequentemente in cucina e ristoranti. Il richiamo è stato comunicato attraverso i canali ufficiali, invitando i consumatori a prestare massima attenzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali rischi o lotti coinvolti.
Nuovo richiamo alimentare diffuso attraverso i canali ufficiali: il Ministero della Salute ha segnalato una non conformità microbiologica che ha portato al ritiro immediato di un prodotto di larghissimo utilizzo domestico e nella ristorazione. L’allerta riguarda la presenza di microrganismi oltre i limiti ammessi e ha fatto scattare le procedure di rimozione dagli scaffali e di recupero dei pezzi eventualmente già acquistati. Il provvedimento interessa nello specifico il ghiaccio alimentare in cubetti venduto nei punti vendita Eurospin, un articolo molto comune soprattutto nei mesi più caldi e spesso utilizzato per bevande, conservazione temporanea di alimenti e preparazioni in cucina. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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