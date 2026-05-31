Eurospin ha ritirato un prodotto molto diffuso dopo che il Ministero della Salute ha segnalato la presenza di enterococchi. La non conformità microbiologica riguarda un alimento usato frequentemente in cucina e ristoranti. Il richiamo è stato comunicato attraverso i canali ufficiali, invitando i consumatori a prestare massima attenzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali rischi o lotti coinvolti.

Nuovo richiamo alimentare diffuso attraverso i canali ufficiali: il Ministero della Salute ha segnalato una non conformità microbiologica che ha portato al ritiro immediato di un prodotto di larghissimo utilizzo domestico e nella ristorazione. L’allerta riguarda la presenza di microrganismi oltre i limiti ammessi e ha fatto scattare le procedure di rimozione dagli scaffali e di recupero dei pezzi eventualmente già acquistati. Il provvedimento interessa nello specifico il ghiaccio alimentare in cubetti venduto nei punti vendita Eurospin, un articolo molto comune soprattutto nei mesi più caldi e spesso utilizzato per bevande, conservazione temporanea di alimenti e preparazioni in cucina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Presenza di enterococchi”. Eurospin ritira il prodotto usatissimo: massima attenzione

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