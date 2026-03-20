Buttatelo subito! Prodotto ritirato dall’Eurospin | sospetto botulino Gravissimo

Un prodotto venduto dall'Eurospin è stato ritirato dal mercato a causa di un sospetto di contaminazione da botulino. La decisione è stata presa immediatamente e riguarda la sicurezza alimentare dei clienti. La grande distribuzione ha diffuso un avviso urgente affinché i consumatori evitino di consumare il prodotto interessato. La notizia si diffonde tra i rivenditori e le autorità sanitarie.

Massima allerta nei canali della grande distribuzione organizzata per un’emergenza che tocca da vicino la sicurezza alimentare dei consumatori. La catena di supermercati Eurospin ha disposto il ritiro immediato dai propri scaffali di un lotto di Mousse con salmone a causa di un potenziale e gravissimo rischio microbiologico. Il timore, che ha fatto scattare i protocolli di sicurezza più rigidi, è legato alla sospetta presenza di botulino all’interno del prodotto, un’eventualità che mette a rischio la salute pubblica. L’articolo interessato è la Mousse con Salmone venduta con il marchio Land, una linea distribuita in esclusiva presso i punti vendita del colosso del discount. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Buttatelo subito!”. Prodotto ritirato dall’Eurospin: sospetto botulino. Gravissimo Articoli correlati Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della saluteEurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone a causa della possibile presenza di clostridi... Tonno ritirato dai supermercati, la marca famosa: “Buttatelo!”È stato disposto un richiamo precauzionale relativo a un prodotto ittico venduto nei supermercati.