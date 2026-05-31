Eurospin richiama ghiaccio alimentare per presenza di enterococchi | l’avviso del Ministero della salute

Notizia in breve

Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo di alcune buste di ghiaccio in cubetti. Il provvedimento è stato adottato a causa di una possibile contaminazione microbiologica da enterococchi. La decisione riguarda prodotti distribuiti da un supermercato del settore alimentare. Non sono stati segnalati casi di malattie o problemi di salute collegati al consumo del ghiaccio. Il richiamo interessa le confezioni con scadenze e codici specifici.