Eurospin richiama ghiaccio alimentare per presenza di enterococchi | l’avviso del Ministero della salute
Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo di alcune buste di ghiaccio in cubetti. Il provvedimento è stato adottato a causa di una possibile contaminazione microbiologica da enterococchi. La decisione riguarda prodotti distribuiti da un supermercato del settore alimentare. Non sono stati segnalati casi di malattie o problemi di salute collegati al consumo del ghiaccio. Il richiamo interessa le confezioni con scadenze e codici specifici.
Il richiamo delle buste di ghiaccio in cubetti è scattato per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto a una contaminazione di enterococchi nel prodotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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