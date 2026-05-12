Trap1 al Tav Molinella assegnato il primo Gran Premio FITAV 2026

Domenica 10 maggio si è svolto al Tav Molinella di Bologna il primo Gran Premio FITAV 2026 di Trap1, un evento unico nel calendario della disciplina. Alla competizione hanno partecipato 28 specialisti, con vittorie assegnate a diversi atleti tra cui Vernata, Rolfini, Zoccoli, Maisano e Manuzzi. La gara rappresenta il primo appuntamento ufficiale della stagione dedicato a questa specialità.

Si è disputato domenica 10 maggio al Tav Molinella di Bologna il primo Gran Premio FITAV 2026 di Trap1, unico appuntamento stagionale dedicato alla specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it L’evento ha rappresentato un importante test in vista del Gran Premio internazionale in programma in Francia a fine mese e del Campionato Italiano previsto il 21 giugno. Nella categoria Ladies il successo è andato a Giulia Vernata di Magione, in provincia di Perugia, che ha chiuso al primo posto con 273300.🔗 Leggi su Sportface.it

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