Hansi Müller, ex centrocampista tedesco, ha raccontato di aver cantato con Raoul Casadei e ha fatto riferimento alla sua esperienza nel Como, descrivendo la squadra come catenacciara. Ha ricordato anche un episodio con il suo allenatore, Bianchi, che chiedeva di non fare show in campo. Müller ha confrontato il calcio in Italia, che definisce come una vera religione, con quello tedesco, che considera solo “importante”, e ha menzionato le reazioni della moglie alle sue osservazioni sulla Serie A.

Nel museo del calcio tedesco di Dortmund, c’è anche una sezione dedicata alle 'migrazioni' dei loro giocatori nei decenni scorsi. Dalla parete italiana spunta la copertina di un disco: canta Hansi Müller insieme con l’orchestra di Raoul Casadei. Il titolo: 'Calcio di rigore'. "È successo prima di venire all’Inter. Mi avevano premiato come miglior giovane dell’Europa nell’80, a Ravenna, c’era anche la band di Raoul alla serata, sono risultato simpatico e in seguito mi hanno chiesto questa collaborazione. Ma cantavano loro, ricordo Luana Babini, io dicevo soltanto qualche frase, parlando. Però dopo mi hanno tanto preso in giro nello spogliatoio".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hansi Müller: "Cantavo con Raoul Casadei. Il mio Como catenacciaro, Bianchi chiedeva 'i cogl..., non lo show'"

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