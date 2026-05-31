Premio Dicearchia 2026 a Pozzuoli | memoria impegno civile e tutela dell’ambiente

Sabato 30 maggio si è svolta a Pozzuoli la cerimonia di consegna del Premio Dicearchia 2026, presso l’auditorium di un istituto scolastico. La premiazione ha riconosciuto persone e organizzazioni impegnate in attività di tutela ambientale, solidarietà e impegno civile. La manifestazione si è concentrata sui valori della memoria e dell’impegno civico, coinvolgendo pubblico e premiati in un evento dedicato a questi temi.

Si è svolta nella mattinata di sabato 30 maggio u.s., presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo 1° Marconi-Diano di Pozzuoli, la cerimonia di consegna del Premio Dicearchia 2026, appuntamento dedicato ai temi dell’impegno civile, della solidarietà e della tutela ambientale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nuova Dicearchia insieme a realtà associative e istituzionali del territorio, è stata dedicata anche quest’anno alla memoria di Lia Di Francia, figura profondamente radicata nella comunità flegrea. Il premio, ispirato all’antica “Dicearchia”, nome greco di Pozzuoli legato al concetto di “governo dei giusti”, continua a rappresentare un riconoscimento a chi si distingue per impegno civile, responsabilità sociale e tutela del territorio. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo VassalloI giovani sono stati i protagonisti della sesta edizione del Premio Angelo Vassallo, con impegno nei temi di legalità, tutela ambientale e...

Leggi anche: Premio Dicearchia 2026 al Generale Giuseppe Vadalà

Argomenti più discussi: Terra dei Fuochi, Vadalà: I rifiuti continuano a generare profitti illeciti; Terra dei Fuochi, Vadalà: I rifiuti continuano a generare profitti illeciti.

Premio Dicearchia 2025: a Raiz il riconoscimento per l’impegno artistico e civileIl Premio Dicearchia si rivolge a chi si distingue per l’impegno sociale, ambientale e culturale, e vuole essere una carezza simbolica a tutte le vittime, dirette e indirette, della Terra dei Fuochi, ... ilmattino.it

Premio Dicearchia 2025: a Raiz il riconoscimento per l’impegno artistico e civileDomenica 25 maggio 2025, alle ore 10.30, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Dicearchia 2025, presso la suggestiva cornice di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli. L’evento è ... ilmattino.it