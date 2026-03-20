I giovani sono stati i protagonisti della sesta edizione del Premio Angelo Vassallo, con impegno nei temi di legalità, tutela ambientale e responsabilità civica. Il Presidente ha dichiarato che il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni, evidenziando l’importanza di memoria e coraggio civico per l’Italia. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di numerosi giovani e rappresentanti istituzionali.

Il Presidente Dario Vassallo: “Il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni: memoria, responsabilità e coraggio civico per tutta l’Italia”. La VI edizione del Premio Angelo Vassallo “Sindaco Pescatore” conferma la sua rilevanza a livello nazionale come appuntamento educativo che unisce scuole, studenti e docenti attorno ai valori della legalità, della tutela ambientale e dell’impegno civico. Sono oltre 300 i lavori arrivati da istituti di ogni ordine e grado, distribuiti nelle quattro sezioni del concorso – multimediale, artistica, letteraria e musicale – a dimostrazione di una partecipazione diffusa e capillare su tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo Vassallo

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