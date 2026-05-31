Alle 21:00 si è svolta la preghiera della sera, con i fedeli che si sono raccolti per affidarsi alla Santissima Trinità. La comunità ha ringraziato Dio per i doni ricevuti durante il giorno e ha recitato una preghiera fiduciosa chiedendo protezione e un riposo sereno. L’evento si è concluso con un momento di silenzio e riflessione collettiva.

Ringraziamo Dio per i doni ricevuti durante il giorno: la preghiera fiduciosa per invocare la protezione del Creatore e un riposo sereno. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata, rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. Che questa orazione ci accompagni verso un riposo tranquillo, sotto lo sguardo vigile del Creatore. Adorabile trinità, Dio solo in tre persone, ci prostriamo innanzi a Voi! Gli angeli irradianti dalla vostra luce non possono sostenerne lo splendore; si velano la faccia e si umiliano al cospetto della vostra infinita Maestà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 31 maggio: affidiamoci alla Santissima Trinità alla fine di questo giorno

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