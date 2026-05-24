Alle 24 maggio si conclude il giorno di festa con una preghiera serale dedicata alla Santissima Trinità. Il momento di raccoglimento invita a ringraziare Dio Padre, Gesù Cristo e lo Spirito Santo. È prevista una preghiera collettiva per esprimere gratitudine e affidarsi alla Trinità, senza ulteriori dettagli sul rito o sul contesto.

Al termine del giorno di festa, raccogliamoci in un momento di pace per elevare il nostro ringraziamento al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata che volge ormai al termine, sentiamo il bisogno profondo di ritagliarci un angolo di pace per rivolgerci con fiducia filiale al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. È il momento perfetto per elevare il nostro “grazie” sincero per tutti i benefici ricevuti, ma anche per chiedere umilmente perdono per le nostre mancanze, lasciando che la misericordia divina lavi ogni stanchezza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 24 maggio: affidiamoci alla Santissima Trinità

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