Il 31 maggio è stata recitata una preghiera mattutina dedicata alla Santissima Trinità, con l’obiettivo di chiedere pace nel cuore. La preghiera invita a affidare le proprie fragilità a Dio e a camminare sotto la Sua luce. L’atto di fede si concentra sulla lode alla Trinità come modo per iniziare la giornata con speranza e serenità. Non sono stati riportati dettagli su eventuali eventi o interventi successivi.

La gioia del risveglio nell’abbraccio d’amore della Santissima Trinità: l’intensa preghiera per donare le proprie fragilità a Dio e camminare sotto la Sua luce. All’alba di questo nuovo giorno, apriamo i nostri cuori con totale fiducia a Dio, lasciandoci avvolgere dalla Sua tenerezza. Rivolgiamo a Lui questa intensa preghiera del mattino per affidargli le nostre fragilità, invocare il Suo pronto perdono e camminare sicuri sotto la Sua ala protettrice, certi che la Sua misericordia non ci abbandonerà mai. Benedetta sia la Trinità e l’Unità indivisibile: noi la loderemo, poiché operò con noi la sua misericordia. Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome per tutta la terra! Sia gloria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 31 maggio: lodiamo la Santissima Trinità per accogliere la pace nel cuore

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Preghiera del Mattino VENERDI 1 MAGGIO 2026 Lodi Mattutine - Memoria San Giuseppe Lavoratore

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