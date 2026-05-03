Preghiera del mattino 3 maggio | lode alla Santissima Trinità luce e forza del nostro cammino

Il 3 maggio si apre con una preghiera mattutina dedicata alla Santissima Trinità, riconoscendone il ruolo come luce e forza nel percorso quotidiano. La preghiera invita a chiedere la presenza della potenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, affinché la grazia divina accompagni ogni azione durante la giornata. Nessuna decisione viene presa, solo un momento di riflessione e invocazione.

Invochiamo la potenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo affinché la grazia della Trinità avvolga ogni nostra azione in questo nuovo giorno. Nulla è più rigenerante per il cuore che iniziare il giorno della festa lodando il mistero della Santissima Trinità, l’abbraccio eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questo 3 maggio, In questa festa dei santi apostoli Filippo e Giacomo apriamo il nostro cuore con fiducia a Dio e rivogliamogli questa preghiera. Padre Celeste accordaci la grazia di riconoscerti nella persona di Tuo Figlio nel Suo amore nel Suo dono di Se stesso. Signore Gesù Cristo, via verità e vita, portaci al Padre con il quale Tu sei Uno.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Preghiera del mattino 3 maggio: lode alla Santissima Trinità, luce e forza del nostro camminoInizia con la preghiera di lode alla Santissima Trinità. Affida la tua debole fede alla forza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. lalucedimaria.it

La preghiera del mattinoRassegna ragionata dal web a cura di Tempi. La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la preghiera che un vero laico recita al mattino. tempi.it

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