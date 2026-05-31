prato ricomincia da tre

A Prato, il ristorante “Biffo” ha vinto una partita legale contro un’altra attività. La decisione giudiziaria ha confermato la proprietà del nome e del marchio. La sentenza è stata resa pubblica recentemente, segnando una vittoria per il locale. La vicenda riguarda un contenzioso sul diritto di utilizzo del nome commerciale tra le due parti coinvolte.

All’occhio di chi guarda e passa, la stravittoria del ‘Biffo’ potrebbe parlare di una Prato che inquadra il futuro nello specchietto retrovisore. E nel paradosso c’è quel tanto di verità che non sfugge al marmoreo Datini, più severo del solito, a guardia del Palazzo Comunale con l’orecchio a prendere le prime parole del neoeletto per la terza volta sindaco Matteo Biffoni (Pd). È lui che a scrutinio ancora caldo alza lo scudo: "Non parlate di Biffoni-ter perché, questo, è il primo mandato di una nuova stagione". E ne ha bisogno, Prato, di una nouvelle vague. Ha fame di futuro quel territorio che non è una provincia qualunque spalmata su una Piana industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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