A Napoli, si conclude un ciclo iniziato alcuni anni fa, durante il quale sono stati ottenuti successi importanti, tra cui uno scudetto conquistato con l’allenatore Spalletti e successivamente con Conte. Ora, il percorso politico legato a questa esperienza sembra arrivato alla sua fine. Nei giorni recenti, sono stati annunciati i tre senatori che continueranno a rappresentare questa fase nel Parlamento, segnando un passaggio di consegne e una nuova fase per la squadra e la città.

Un ciclo comunicato anni fa, che ha portato alla vittoria dello scudetto con Spalletti prima e Conte poi, volge al termine. Il Napoli si appresta a salutare diversi senatori, protagonisti di queste annate che resteranno per sempre nella storia del club partenopeo. Tanti addi, ma anche alcune conferme per porre le basi del prossimo ciclo azzurro. Napoli: cinque partenze per chiudere il ciclo dei senatori. Meret, Lobotka, Anguissa, Juan Jesus ed Elmas verso l’addio: il Napoli prepara una rivoluzione strutturale con soli tre pilastri confermati. La società azzurra ha deciso di spezzare il legame con i leader della vecchia guardia. Il portiere friulano, il centrocampista slovacco, il camerunese, il difensore brasiliano e l’esterno macedone rappresentavano l’ossatura del progetto precedente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ciclo finito: Conte ricomincia da tre senatori

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