Il nuovo sindaco di Prato è anche il precedente, confermando la continuità alla guida della città. La vittoria alle elezioni è stata netta, ma l’affluenza alle urne è crollata rispetto alle consultazioni precedenti. La città si avvia a riprendere il cammino con una leadership confermata, mentre la partecipazione dei cittadini si riduce. La vittoria del candidato è stata sancita con un margine ampio, anche se l’interesse alle urne si è notevolmente abbassato.

Prato, 31 maggio 2026 – All’occhio di chi guarda e passa, la stravittoria del ‘Biffo’ potrebbe parlare di una Prato che inquadra il futuro nello specchietto retrovisore. E nel paradosso c’è quel tanto di verità che non sfugge al marmoreo Datini, più severo del solito, a guardia del Palazzo Comunale con l’orecchio a prendere le prime parole del neoeletto per la terza volta sindaco Matteo Biffoni (di casa Pd). È lui che a scrutinio ancora caldo alza lo scudo: «Non parlate di Biffoni-ter perché, questo, è il primo mandato di una nuova stagione». E ne ha bisogno, Prato, di una nouvelle vague. Ha fame di futuro quel territorio che non è una provincia qualunque spalmata su una Piana industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato ricomincia da tre: il nuovo sindaco è anche il vecchio. La città volta pagina (Ma l’affluenza crolla)

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