Un candidato civico-moderato ha vinto in una tornata elettorale locale, riuscendo a conquistare anche il sostegno del centrodestra. La vittoria non rappresenta solo un successo del centrodestra, ma anche del profilo moderato che ha saputo attrarre voti trasversali. Durante l’elezione si è registrata una significativa diminuzione dell’affluenza, con meno cittadini che si sono recati alle urne rispetto alle precedenti consultazioni. La situazione politica locale appare ora più fluida e meno definita.

La vittoria di Gennari non è una semplice vittoria "del centrodestra", ma è la vittoria di un profilo civico-moderato che ha saputo intercettare anche il voto di centrodestra, dentro un quadro politico locale ormai liquido. Nel 2015 Luca Bolondi vinse con "Uniti" al 45,85% ma con soli 22 voti di margine su Gennari, che con "Rilanciamo" arrivò al 44,78%; la destra raccolse il 9,35%. Nel 2020 Bolondi aveva vinto con il 52,8%, mentre Gennari si era fermato al 38,3%. In quella tornata era nuovamente presente una lista di centrodestra (Lega, Fi e FdI) che raccolse l’8,9%. Questa volta, invece, le liste erano solo due. L’elettorato di centrodestra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il profilo moderato. Ha saputo intercettare anche il centrodestra. Ma crolla l’affluenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Modric rompe gli indugi, decisione presa: lo ha saputo anche il Milan

“A Marina Berlusconi piace lei”: indiscrezioni su un nuovo asse moderato e timori nel centrodestraIn ambienti politici romani si parla di un possibile riassetto nell'area moderata, con ipotesi di un nuovo asse che potrebbe influenzare gli...

Argomenti più discussi: Il profilo moderato. Ha saputo intercettare anche il centrodestra. Ma crolla l’affluenza; Come investire 10.000 euro nel 2026: 7 alternative concrete; Il Partito popolare vince in Andalusia ma dipende da Vox. Il Psoe resiste; Voto in Andalusia: il Pp vince ma gli serve Vox. Disfatta annunciata per Sánchez.

Il profilo è stato ripristinato da Google ma continua a mostrare sospeso. reddit

Il linguaggio ben poco moderato di Lori Chavez-DeRemer, segretaria al lavoro di TrumpQuando la seconda Amministrazione Trump ha preso forma, una delle nomine che ha destato meno preoccupazione di tutte è quella della segretaria al lavoro Lori Chavez-DeRemer. Ex deputata dell’Oregon ... ilfoglio.it