Matteo Biffoni è stato riconfermato sindaco di Prato per un terzo mandato. Aveva già ricoperto questa carica dal 2014 al 2024, ottenendo nuovamente il consenso degli elettori. La sua rielezione avviene in un contesto di sfide legate a questioni economiche e sociali nella città. Ora, Biffoni dovrà gestire le criticità locali e continuare il suo mandato. La vittoria elettorale è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle preferenze.

Senza sorprese, a Prato ha vinto le elezioni comunali Matteo Biffoni, consigliere regionale del PD e già sindaco di Prato tra il 2014 e il 2024. Fin dall’inizio era considerato ampiamente il favorito tra i sei candidati sindaci, dato il suo lungo passato da sindaco della città e viste anche le oltre 22mila preferenze che aveva ottenuto alle ultime elezioni regionali in Toscana, che ne avevano confermato la popolarità. Queste elezioni erano molto importanti per il comune di Prato, che da quasi un anno è commissariato dopo che l’ex sindaca Ilaria Bugetti, sempre del PD, si era dimessa perché coinvolta in un’indagine per corruzione (nei giorni scorsi la direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Matteo Biffoni sarà il sindaco di Prato per la terza volta

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