Prato ipotesi tra i pali C’è l’ex Piacenza Ribero

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex giocatore del Piacenza è al centro di un’ipotesi di trasferimento al Prato. La società pratese lavora sul mercato, ma ci sono anche questioni da risolvere, tra cui quella dello stadio Lungobisenzio. Nei prossimi giorni si discuterà con il sindaco sulla situazione dell’impianto. Il mercato resta la priorità, mentre le altre questioni rimangono in secondo piano.

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In casa Prato è ovviamente il mercato a tenere banco in questo periodo, nonostante ci siano anche altre situazioni da risolvere (in primis quella relativa allo stadio Lungobisenzio, tema di cui si comincerà a parlare con il sindaco Matteo Biffoni dalla prossima settimana). Tanti i nomi già accostati ai biancazzurri, in primis quello del bomber del Grosseto, Edoardo Marzierli. Alla lista va aggiunto pure quello del portiere Emanuele Ribero, cresciuto nel settore giovanile del Torino e che nell’ultima stagione è stato protagonista nel girone D di Serie D con il Piacenza. Classe 2006, l’ex Bra potrebbe comporre con Gabriel Furghieri, suo coetaneo, la nuova coppia di estremi difensori a disposizione di mister Alessandro Dal Canto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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