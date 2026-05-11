Famiglia di Piacenza scomparsa in Friuli trovata LETTERA della madre Sonia Bottacchiari prende piede ipotesi suicidio

Una famiglia di Piacenza scomparsa in Friuli è stata trovata, e nelle ultime ore si è diffusa una lettera scritta dalla madre, che avrebbe mostrato “toni di profonda inquietudine”. La missiva avrebbe rivelato una situazione di forte sofferenza personale, alimentando l’ipotesi di un gesto estremo. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno seguendo tutte le piste aperte in questa triste vicenda.

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Il contenuto della lettera mostrerebbe “toni di profonda inquietudine” e farebbe emergere una situazione di forte sofferenza personale. Del ritrovamento sono stati immediatamente informati i carabinieri, che stanno seguendo le indagini in stretto raccordo con la Procura di Piacenza Si infitti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia di Piacenza scomparsa in Friuli, trovata LETTERA della madre Sonia Bottacchiari, prende piede ipotesi suicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Famiglia scomparsa, trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari: "Fanno pensare all'ipotesi suicidio"Sonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera... Famiglia scomparsa, trovate alcune lettere della madre Sonia Bottacchiari: si pensa all'ipotesi suicidioSonia Bottacchiari, la 49enne di Salsomaggiore scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato due lettera, una... Argomenti più discussi: Famiglia di Piacenza scomparsa, trovata l’auto a Tarcento; Famiglia scomparsa, avvistato il gruppo in montagna; Famiglia scomparsa da Piacenza, vasta ricerca nella zona di Tarcento con droni ed elicottero; Ritrovata a Tarcento l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza. È stato attivato a Tarcento (Udine) il posto di comando avanzato per le ricerche di una famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile. I soccorritori cercano tracce di Sonia Bottacchiari, di 49 anni e dei figli, di 14 e 16 anni #ANSA x.com Famiglia scomparsa in Friuli, trovate lettere della donna: Fanno pensare a un suicidioIndividuata dall’inviato di SkyTg24 in casa del padre nel Piacentino. Emerge una situazione di sofferenza e inquietudine ... bologna.repubblica.it