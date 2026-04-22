Nuovi dettagli emergono sulla rapina alla banca nel quartiere Vomero di Napoli, avvenuta recentemente. La rapina, durata circa 40 minuti, sembra essere stata pianificata con attenzione da una banda considerata altamente specializzata. Le autorità stanno indagando sui sospetti due uomini che si trovavano in piazza al momento del colpo, ipotesi che si aggiungono alle prime ricostruzioni dell’evento. La scena si inserisce in un quadro di episodi di criminalità organizzata in zona.

Emergono nuovi dettagli sulla spettacolare rapina alla banca del Vomero, un colpo che si conferma sempre più organizzato e messo a segno da una banda altamente specializzata. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni fase dell’azione, mentre si rafforza l’ipotesi di una struttura criminale ben articolata. Secondo una delle piste seguite dai carabinieri, almeno due complici avrebbero agito in superficie, mescolandosi tra la folla della piazza per diverse ore. Il loro compito sarebbe stato quello di fare da “sentinelle”, monitorare la situazione e dare il via libera al colpo, coordinando anche le fasi della fuga. Dalle indagini emergono nuovi particolari sull’organizzazione della banda, composta da più gruppi operativi.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapina banca: “40 minuti per scappare”, l’ipotesi dei due “pali” in piazza

Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fuga

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