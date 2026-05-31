Prato e i suoi campioni Storie aneddoti ritratti Il libro che parla di sport

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ecco l’introduzione al libro "La stoffa dei campioni pratesi". C’è una storia dello sport pratese, parallela e consonante a quella d’impresa. Nel tessile prima degli anni novanta: 150.000 abitanti raddoppiati in vent’anni; fabbriche in centro e in periferia; 60.000 addetti tessili di cui 20.000 in proprio; immigrazione dal sud Italia, poi da nord e sud dell’emisfero. Ci chiamavano Manchester della Toscana e città dalle mille ciminiere, ma la sete di lavoro e di guadagno (giusto profitto, come lo si chiamava a Prato per edulcorarne le caratteristiche) non ha mai annacquato il bisogno di attività motoria ed anzi lo ha trasferito a livelli anche professionistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prato e i suoi campioni storie aneddoti ritratti il libro che parla di sport
© Lanazione.it - Prato e i suoi campioni. Storie, aneddoti, ritratti. Il libro che parla di sport
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Lo sport è salute”: i campioni di Bologna accendono il Salvemini tra storie di prevenzione, riscatto e passioniUn evento si è svolto questa mattina nell’aula magna dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, dedicato ai benefici dello sport sulla salute.

Cavarzere celebra i suoi campioni: il nuovo Galà dello Sport 2026A Cavarzere si svolge il Galà dello Sport 2026, un evento dedicato ai campioni locali e nazionali.

Temi più discussi: Prato e i suoi campioni. Storie, aneddoti, ritratti. Il libro che parla di sport; Elezioni comunali a Prato, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi; Il gruppo Art Hotel porta Prato a Shanghai; DUE NUOVE MOSTRE AL CENTRO PECCI DI PRATO.

prato e i suoiLa vittoria di Biffoni a Prato: un vero boom per la sua lista. Il Pd rivendita il successo. Ora il rebus giuntaNove assessori: Ora bisogna pesare i voti ottenuti alle elezioni. Blasi possibile vicesindaco. Faggi di lato richiama alla responsabilità. Presto la proclamazione ufficiale. Marta Logli in consigl ... msn.com

Diocesi: Prato: mons. Nerbini in pellegrinaggio a piedi per pregare per la città, la diocesi e i suoi abitantiA piedi, da Prato al santuario di Boccadirio sull’Appennino bolognese, per affidare Prato e i pratesi alla Madonna. È la scelta scelta fatta dal vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, a conclusione ... agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web