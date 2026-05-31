Ecco l’introduzione al libro "La stoffa dei campioni pratesi". C’è una storia dello sport pratese, parallela e consonante a quella d’impresa. Nel tessile prima degli anni novanta: 150.000 abitanti raddoppiati in vent’anni; fabbriche in centro e in periferia; 60.000 addetti tessili di cui 20.000 in proprio; immigrazione dal sud Italia, poi da nord e sud dell’emisfero. Ci chiamavano Manchester della Toscana e città dalle mille ciminiere, ma la sete di lavoro e di guadagno (giusto profitto, come lo si chiamava a Prato per edulcorarne le caratteristiche) non ha mai annacquato il bisogno di attività motoria ed anzi lo ha trasferito a livelli anche professionistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato e i suoi campioni. Storie, aneddoti, ritratti. Il libro che parla di sport

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