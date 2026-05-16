Lo sport è salute | i campioni di Bologna accendono il Salvemini tra storie di prevenzione riscatto e passioni

Un evento si è svolto questa mattina nell’aula magna dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, dedicato ai benefici dello sport sulla salute. Campioni regionali e atleti hanno partecipato a una mattinata ricca di testimonianze, con storie che raccontano prevenzione, riscatto e passione per l’attività fisica. Durante l’iniziativa, sono stati condivisi messaggi di promozione di uno stile di vita attivo e salutare, coinvolgendo gli studenti presenti con discorsi e dimostrazioni pratiche.

Una mattinata di grandi emozioni, riflessioni e messaggi profondi ha travolto l’aula magna dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, cornice dell’evento “Lo sport è salute – i benefici dell’attività sportiva”. L’incontro, inserito nella cornice del Festival della Salute e sapientemente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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