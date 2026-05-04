A Cavarzere si svolge il Galà dello Sport 2026, un evento dedicato ai campioni locali e nazionali. Durante la serata, vengono premiati atleti che hanno ottenuto risultati a livello internazionale. L’evento si tiene in concomitanza con la Festa dello Sport del paese, creando un collegamento tra le prestazioni degli atleti e le attività sportive locali. La cerimonia si svolge in una location cittadina, con la partecipazione di numerosi appassionati e rappresentanti sportivi.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che riceveranno il premio per i successi internazionali?. Come si collegano i campioni d'élite alla Festa dello Sport locale?. Quali società sportive parteciperanno alle attività del fine settimana di giugno?. Perché Cavarzere ha ottenuto il titolo di Comune Europeo dello Sport 2028?.? In Breve Cerimonia il 4 giugno presso la Sala del Consiglio Comunale di Cavarzere.. Festa dello Sport il 5 e 6 giugno con venti società locali.. Competizione ciclistica Lions D Cavarzere prevista per il 14 giugno.. Obiettivo valorizzazione atleti per titolo Comune Europeo dello Sport 2028.. Il 4 giugno 2026 alle ore 21.00, la Sala del Consiglio Comunale di Cavarzere ospiterà il nuovo Galà dello Sport per premiare i talenti locali che si sono distinti nel 2025 su scala internazionale, europea e nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cavarzere celebra i suoi campioni: il nuovo Galà dello Sport 2026

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