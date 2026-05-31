Il sindaco di Prato ha vinto le elezioni con il 55% dei voti, tornando alla guida della città dopo il commissariamento. La vittoria è stata confermata dai risultati ufficiali. La campagna elettorale si è concentrata anche sulla presenza della mafia cinese nel distretto tessile, un tema che resta centrale per la futura amministrazione. La nuova amministrazione dovrà affrontare questa problematica.

? Domande chiave Come potrà Biffoni contrastare l'infiltrazione della mafia cinese nel distretto tessile?. Perché quasi la metà dei pratesi ha scelto di non votare?. Chi ha causato il collasso del centrodestra e il vuoto di potere?. Quali misure proteggeranno i piccoli terzisti dallo sfruttamento della manodopera straniera?.? In Breve Biffoni ottiene il 55,72% dei voti dopo il commissariamento di Claudio Sammartino.. Inchieste per corruzione nel giugno 2025 avevano allontanato la sindaca Ilaria Bugetti.. Faida tra Claudio Belgiorno e Tommaso Cocci a settembre 2025 ha frammentato il centrodestra.. Mafia cinese e sfruttamento manodopera pakistana colpiscono il distretto tessile pratese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, Biffoni vince con il 55%: torna il sindaco dopo il commissario

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