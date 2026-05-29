Il sindaco ha deciso di premiare il commissario Sammartino, riconoscendone l'attività. Tra le priorità, ci sono le strade e la ristrutturazione di alcuni alloggi pubblici. Sono state avviate le procedure per il completamento di lavori di asfaltatura e manutenzione di arterie principali. Inoltre, si stanno portando avanti interventi di riqualificazione delle abitazioni comunali. Nessuna indicazione su nuovi incarichi o cambiamenti nella gestione amministrativa.

? Punti chiave Perché Biffoni ha cambiato idea sull'operato del commissario Sammartino?. Quali sono le prime opere infrastrutturali che il sindaco deve concludere?. Come intende gestire il nuovo sindaco il problema del sottopasso Soccorso?. Chi saranno i profili selezionati per la nuova giunta comunale?.? In Breve Biffoni premierà il commissario Claudio Sammartino con il Gigliato d'Oro cittadino.. Priorità infrastrutturale al completamento del sottopasso del Soccorso per il traffico locale.. Dialogo avviato con la prefetto Michela La Iacona per la sicurezza urbana.. Programma focalizzato su casa, lavoro e gestione cantieri per i prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, Biffoni sindaco: premia il commissario e punta su strade e casa

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